Настав переломний момент: радник Резнікова про інцидент у Бєлгородській області РФ

Вчорашні події у Бєлгородській області РФ не будуть останнім повстанням у межах російських кордонів. Таку думку в інтерв’ю британському Times Radio висловив радник міністра оборони України Юрій Сак.

– Для нас досить дивно, що минуло так багато часу, перш ніж російські повстанці й партизани стали активнішими у спробах позбутися терористичного режиму, який несе смерть і руйнування в Україні, та який ізолює Росію на міжнародному рівні. Загинуло понад 200 тис. російських солдатів. Очевидно, переломного моменту досягнуто, – вважає він.

За його словами, це відбувається саме зараз, оскільки ЗСУ показали, що Росія – “паперовий тигр”, її можна й потрібно бити на полі бою.

– І ми впевнені, що це надихнуло російських партизанів і тих російських громадян, які сподіваються щось змінити та не хочуть бути частиною цього злочину агресії, – додав Сак.

Водночас він відмежував Україну від прямої участі в діяльності партизанів, проте визнав, що вони мають схожі цілі:

– Вони заявили, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоб війна пішла з їхньої території. І це дійсно відповідає нашим цілям. Оскільки ми віримо, що для того, аби Україна та Європа були в безпеці після того, як ми переможемо Росію на полі бою, нам усім потрібно буде створити демілітаризовану зону певної форми в частинах Росії.

Вчора, 22 травня, бійці Російського добровольчого корпусу та Легіон Свобода Росії зайшли на територію Бєлгородської області Росії, заявивши, що вони ведуть визвольну боротьбу за повалення путінського режиму.

Джерело : The Guardian

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