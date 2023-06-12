Україна та Молдова побудують міст через Дністер
Україна підписала з Молдовою угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.
Відповідну угоду підписали віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.
Зазначається, що підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Хоча російське вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, втім критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним.
– Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я, – пояснив Кубраков.
Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході Ямпіль – Косеуць, яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав, зауважили у міністерстві.
Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.
Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін.
Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.
Фото: Міністерство інфраструктури України
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова