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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна та Молдова побудують міст через Дністер

Україна та Молдова побудують міст через Дністер

Україна підписала з Молдовою угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та  Косеуць.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури України. 

Відповідну угоду підписали віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Зазначається, що підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Хоча російське вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, втім критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним.

– Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я, – пояснив Кубраков.

Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході Ямпіль – Косеуць, яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав, зауважили у міністерстві.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

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Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков

Фото: Міністерство інфраструктури України

Джерело: Мінінфраструктури
Мінінфраструктури, Міст, Олександр Кубраков, Україна-Молдова
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