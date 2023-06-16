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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Борьба с коррупцией и готовность укрытий: 23 июня состоится заседание СНБО

Апарат РНБО
Фото: Апарат РНБО

В следующую пятницу, 23 июня, по поручению президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На заседании планируют рассмотреть вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия. Кроме того, участники заслушают результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий для населения.

Докладывать на заседании СНБО будут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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Напомним, что после гибели людей возле закрытого укрытия 1 июня в Деснянском районе в столице проверили все защитные помещения.

По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве. Не отвечают требованиям 14% проверенных помещений.

Источник: СНБО
Владимир Зеленский, Корупция, СНБО, укриття
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