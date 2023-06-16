Борьба с коррупцией и готовность укрытий: 23 июня состоится заседание СНБО

В следующую пятницу, 23 июня, по поручению президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На заседании планируют рассмотреть вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия. Кроме того, участники заслушают результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий для населения.

Докладывать на заседании СНБО будут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Напомним, что после гибели людей возле закрытого укрытия 1 июня в Деснянском районе в столице проверили все защитные помещения.

По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве. Не отвечают требованиям 14% проверенных помещений.

Источник : СНБО

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.