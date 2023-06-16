Подолання корупції та готовність укриттів: 23 червня відбудеться засідання РНБО

Наступної п’ятниці, 23 червня, за дорученням президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

На засіданні планують розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя. Крім того, учасники заслухають результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів для населення.

Доповідати на засіданні РНБО будуть очільник Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Нагадаємо, що після загибелі людей біля зачиненого укриття 1 червня в Деснянському районі в столиці перевірили усі захисні приміщення.

За даними КМДА, понад 3 тис. укриттів (65%) визнані придатними, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування. Не відповідають вимогам 14% перевірених приміщень.

Джерело : РНБО

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