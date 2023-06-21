СБУ определила 13 российских “партий войны”, сотрудничество с которыми запрещено

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Валентина Летяк, редактор ленты

СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена

Дума РФ
Фото: Depositphotos

13 российских партий и общественных организаций поддержали вторжение РФ в Украину. Они угрожают государственной безопасности, сотрудничество с ними запрещено.

СБУ обнародовала перечень, в который вошли пять партий и восемь общественных объединений страны-агрессора, программные цели которых направлены на одобрение российской вооруженной агрессии, уничтожение Украины и ее граждан.

В список вошли:

  1. политическая партия Единая Россия;
  2. партия Справедливая Россия — патриоты — за правду;
  3. Либерально-демократическая партия России;
  4. партия Новые люди;
  5. Коммунистическая партия Российской Федерации;
  6. общественная организация Молодая гвардия Единой России;
  7. добровольческое молодежное общественное движение Волонтерская рота боевого братства;
  8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия;
  9. общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых;
  10. ОО Российский союз молодежи;
  11. общественное движение Общероссийский народный фронт;
  12. благотворительный фонд Добро и дело;
  13. ОО Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

На территории Украины под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ.

Также с ними запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

В СБУ говорят, что комплексные мероприятия по разоблачению и обнародованию прокремлевских структур, которые представляют угрозу суверенитету Украины, продолжаются.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против страны-агрессора России. В перечень в частности попали Центральная избирательная комиссия РФ и несколько партий (Новые люди, ЛДПР, Справедливая Россия — патриоты — за правду, Коммунистическая партия РФ, Единая Россия).

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Источник: СБУ
Единая Россия, Война в Украине, Держдума, Партія, Російська агресія, Российская пропаганда, СБУ, Україна-Росія
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