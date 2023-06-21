СБУ определила 13 российских “партий войны”, сотрудничество с которыми запрещено

СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена
13 российских партий и общественных организаций поддержали вторжение РФ в Украину. Они угрожают государственной безопасности, сотрудничество с ними запрещено.
СБУ обнародовала перечень, в который вошли пять партий и восемь общественных объединений страны-агрессора, программные цели которых направлены на одобрение российской вооруженной агрессии, уничтожение Украины и ее граждан.
В список вошли:
- политическая партия Единая Россия;
- партия Справедливая Россия — патриоты — за правду;
- Либерально-демократическая партия России;
- партия Новые люди;
- Коммунистическая партия Российской Федерации;
- общественная организация Молодая гвардия Единой России;
- добровольческое молодежное общественное движение Волонтерская рота боевого братства;
- детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия;
- общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых;
- ОО Российский союз молодежи;
- общественное движение Общероссийский народный фронт;
- благотворительный фонд Добро и дело;
- ОО Российская ассоциация защиты религиозной свободы.
На территории Украины под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ.
Также с ними запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
В СБУ говорят, что комплексные мероприятия по разоблачению и обнародованию прокремлевских структур, которые представляют угрозу суверенитету Украины, продолжаются.
В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против страны-агрессора России. В перечень в частности попали Центральная избирательная комиссия РФ и несколько партий (Новые люди, ЛДПР, Справедливая Россия — патриоты — за правду, Коммунистическая партия РФ, Единая Россия).
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