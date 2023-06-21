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Валентина Летяк, редакторка стрічки

СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена

Дума РФ
Фото: Depositphotos

13 російських партій і громадських організацій підтримали вторгнення РФ в Україну. Вони загрожують державній безпеці, співпраця з ними заборонена.

СБУ оприлюднила перелік, до якого увійшли п’ять партій і вісім громадських об’єднань країни-агресора, програмні цілі яких спрямовані на схвалення російської збройної агресії, знищення України та її громадян.

До списку увійшли:

  1. політична партія Единая Россия;
  2. партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
  3. Либерально-демократическая партия России;
  4. партія Новые люди;
  5. Коммунистическая партия Российской Федерации;
  6. громадська організація Молодая гвардия Единой России;
  7. добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
  8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
  9. громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
  10. ГО Российский союз молодежи;
  11. громадський рух Общероссийский народный фронт;
  12. благодійний фонд Добро и дело;
  13. ГО Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

На території України під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ.

Також з ними заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам і фондам.

В СБУ кажуть, що комплексні заходи з викриття та оприлюднення прокремлівських структур, які становлять загрозу суверенітету України, тривають.

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти країни-агресора Росії. До переліку зокрема потрапили Центральна виборча комісія РФ та кілька партій (Нові люди, ЛДПР, Справедлива Росія – патріоти – за правду, Комуністична партія РФ, Єдина Росія).

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Джерело: СБУ
Єдина Росія, Війна в Україні, Держдума, Партія, Російська агресія, Російська пропаганда, СБУ, Україна-Росія
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