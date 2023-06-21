СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена

13 російських партій і громадських організацій підтримали вторгнення РФ в Україну. Вони загрожують державній безпеці, співпраця з ними заборонена.

СБУ оприлюднила перелік, до якого увійшли п’ять партій і вісім громадських об’єднань країни-агресора, програмні цілі яких спрямовані на схвалення російської збройної агресії, знищення України та її громадян.

До списку увійшли:

політична партія Единая Россия; партія Справедливая Россия – патриоты – за правду; Либерально-демократическая партия России; партія Новые люди; Коммунистическая партия Российской Федерации; громадська організація Молодая гвардия Единой России; добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства; дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия; громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых; ГО Российский союз молодежи; громадський рух Общероссийский народный фронт; благодійний фонд Добро и дело; ГО Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

На території України під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ.

Також з ними заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам і фондам.

В СБУ кажуть, що комплексні заходи з викриття та оприлюднення прокремлівських структур, які становлять загрозу суверенітету України, тривають.

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти країни-агресора Росії. До переліку зокрема потрапили Центральна виборча комісія РФ та кілька партій (Нові люди, ЛДПР, Справедлива Росія – патріоти – за правду, Комуністична партія РФ, Єдина Росія).

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.