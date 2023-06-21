СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена
13 російських партій і громадських організацій підтримали вторгнення РФ в Україну. Вони загрожують державній безпеці, співпраця з ними заборонена.
СБУ оприлюднила перелік, до якого увійшли п’ять партій і вісім громадських об’єднань країни-агресора, програмні цілі яких спрямовані на схвалення російської збройної агресії, знищення України та її громадян.
До списку увійшли:
- політична партія Единая Россия;
- партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
- Либерально-демократическая партия России;
- партія Новые люди;
- Коммунистическая партия Российской Федерации;
- громадська організація Молодая гвардия Единой России;
- добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
- дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
- громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
- ГО Российский союз молодежи;
- громадський рух Общероссийский народный фронт;
- благодійний фонд Добро и дело;
- ГО Российская ассоциация защиты религиозной свободы.
На території України під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ.
Також з ними заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам і фондам.
В СБУ кажуть, що комплексні заходи з викриття та оприлюднення прокремлівських структур, які становлять загрозу суверенітету України, тривають.
У квітні цього року президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти країни-агресора Росії. До переліку зокрема потрапили Центральна виборча комісія РФ та кілька партій (Нові люди, ЛДПР, Справедлива Росія – патріоти – за правду, Комуністична партія РФ, Єдина Росія).
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