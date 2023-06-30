Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Политика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Вице-премьер Федоров: Законопроект 5655 сделает строительную сферу еще прозрачнее

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

В течение трех лет украинский сектор строительства работает без взяток, а государство экономит миллиарды гривен благодаря прозрачной системе учета и выдачи разрешительных документов. А законопроект 5655 сделает систему еще прозрачнее.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Украинцы уже три года строят без взяток, а государство экономит миллиарды — годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Эта область всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры — каждый след фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно, — написал вице-премьер.

По его словам, сейчас любые злоупотребления пресекаются на этапе попыток. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства — 1,5 млрд грн в год.

В целом государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.

— За три года работы ЕГЭССС создали более 2,6 млн цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тыс. архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале Дія, которыми воспользовались уже более 100 тыс. раз, — рассказал вице-премьер.

Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые и дальше будут уничтожать коррупцию в строительной сфере.

— Кроме того, председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель — вместе обсудить законопроект 5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще прозрачнее.

Спасибо командам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID / UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах за совместную работу, — подчеркнул Федоров.

Читайте также
Через месяц-два в Украине появится единый орган контроля за бизнесом наподобие БЭБ – Шурма
податки

Будівництво, Законопроект, Михайло Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине отменят 2% налога для ФЛП с 1 августа: принят законопроект
Податки
Зеленский предлагает Раде официально закрепить статус английского языка — законопроект
Володимир Зеленський
Наша песня хороша и нова: российский дипломат оккупировал участок в Австралии — его не могут выселить
російський дипломат захопив частинку землі в Австралії
Отмена НДС и пошлины: Зеленский подписал законы, облегчающие производство дронов
Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Вице-премьер Федоров: Законопроект 5655 сделает строительную сферу еще прозрачнее
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Вице-премьер Федоров: Законопроект 5655 сделает строительную сферу еще прозрачнее
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Вице-премьер Федоров: Законопроект 5655 сделает строительную сферу еще прозрачнее
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь