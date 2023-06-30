Вице-премьер Федоров: Законопроект 5655 сделает строительную сферу еще прозрачнее

В течение трех лет украинский сектор строительства работает без взяток, а государство экономит миллиарды гривен благодаря прозрачной системе учета и выдачи разрешительных документов. А законопроект 5655 сделает систему еще прозрачнее.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Украинцы уже три года строят без взяток, а государство экономит миллиарды — годовщина Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Эта область всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры — каждый след фиксируется и легко отслеживается. Все максимально прозрачно, — написал вице-премьер.

По его словам, сейчас любые злоупотребления пресекаются на этапе попыток. Так государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства — 1,5 млрд грн в год.

В целом государство сэкономило 9,6 млрд грн благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор, подчеркнул Федоров.

— За три года работы ЕГЭССС создали более 2,6 млн цифровых документов, 45 электронных кабинетов. К системе присоединились 72 тыс. архитекторов, инженеров-проектировщиков, энергоаудиторов и органов строительного контроля. А команда Минцифры запустила 14 строительных услуг на портале Дія, которыми воспользовались уже более 100 тыс. раз, — рассказал вице-премьер.

Он проанонсировал открытие новых сервисов, которые и дальше будут уничтожать коррупцию в строительной сфере.

— Кроме того, председатель Верховной Рады и профильные министерства обратились в Европарламент. Цель — вместе обсудить законопроект 5655 и определить дорожную карту изменений, которые сделают сферу строительства еще прозрачнее. Спасибо командам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и USAID / UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах за совместную работу, — подчеркнул Федоров.

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