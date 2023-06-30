Віцепрем’єр Федоров: Законопроєкт 5655 зробить будівельну сферу ще прозорішою

Протягом трьох років український сектор будівництва працює без хабарів, а держава економить мільярди гривень завдяки прозорій системі обліку і видавання дозвільних документів. А законопроєкт 5655 зробить систему ще прозорішою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Українці вже три роки будують без хабарів, а держава економить мільярди — річниця Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Ця сфера завжди вважалася однією з найбільш корумпованих, але цифровізація змінила правила гри — кожен слід фіксується та легко відстежується. Все максимально прозоро, – написав віцепрем’єр.

За його словами, зараз будь-які зловживання зупиняються на етапі намагань. Так держава заощаджує мільярди гривень щорічно. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва — 1,5 млрд грн на рік.

Загалом держава зекономила 9,6 млрд грн завдяки тому, що цифровізація виключає людський чинник, підкреслив Федоров.

– За три роки роботи ЄДЕССБ створили понад 2,6 млн цифрових документів, 45 електронних кабінетів. До системи доєдналися 72 тис. архітекторів, інженерів-проєктувальників, енергоаудиторів та органів будівельного контролю. А команда Мінцифри запустила 14 будівельних послуг на порталі Дія, якими скористалися вже понад 100 тис. разів, – розповів віцепрем’єр.

Він проанонсував відкриття нових сервісів, які і далі знищуватимуть корупцію в будівельній сфері.

– Крім того, голова Верховної Ради та профільні міністерства звернулися до Європарламенту. Мета — разом обговорити законопроєкт 5655 та визначити дорожню карту змін, які зроблять сферу будівництва ще прозорішою. Дякую командам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури і USAID / UK aid проєкт TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах за спільну роботу, – підкреслив Федоров.

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