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Не надо ничего выдумывать, просто пригласите Украину в НАТО — посол Пристайко

Вадим Пристайко

Было бы хорошо, если бы лидеры стран НАТО ничего не придумывали, а просто пригласили Украину к членству.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News, говоря об ожиданиях от саммита в Вильнюсе.

— Я был бы рад, если бы лидеры ничего не придумывали, а просто пригласили нас в НАТО и все, — подчеркнул украинский дипломат.

В то же время Пристайко отметил, что сейчас это маловероятный сценарий.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО, но точный механизм еще следует обсудить.

По его мнению, было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что “законное место” Украины в Организации Североатлантического договора — это членство в нем.

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Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Источник: Sky News
Война в Украине, Вадим Пристайко, Великобритания, Саммит НАТО, Украина-НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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