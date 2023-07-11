Не надо ничего выдумывать, просто пригласите Украину в НАТО — посол Пристайко
Было бы хорошо, если бы лидеры стран НАТО ничего не придумывали, а просто пригласили Украину к членству.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News, говоря об ожиданиях от саммита в Вильнюсе.
— Я был бы рад, если бы лидеры ничего не придумывали, а просто пригласили нас в НАТО и все, — подчеркнул украинский дипломат.
В то же время Пристайко отметил, что сейчас это маловероятный сценарий.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО, но точный механизм еще следует обсудить.
По его мнению, было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что “законное место” Украины в Организации Североатлантического договора — это членство в нем.
Фото: Embassy of Ukraine to the UK
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк