Не надо ничего выдумывать, просто пригласите Украину в НАТО — посол Пристайко

Было бы хорошо, если бы лидеры стран НАТО ничего не придумывали, а просто пригласили Украину к членству.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News, говоря об ожиданиях от саммита в Вильнюсе.

— Я был бы рад, если бы лидеры ничего не придумывали, а просто пригласили нас в НАТО и все, — подчеркнул украинский дипломат.

В то же время Пристайко отметил, что сейчас это маловероятный сценарий.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО, но точный механизм еще следует обсудить.

По его мнению, было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что “законное место” Украины в Организации Североатлантического договора — это членство в нем.

