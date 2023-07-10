Британия хочет работать с США и союзниками над присоединением Украины к НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет работать с союзниками, чтобы обсудить путь вступления Украины в НАТО, но точный механизм еще предстоит обсудить.

Об этом сообщил представитель британского премьера в понедельник, 10 июля, после переговоров с президентом США Джо Байденом.

Спикер заявил, что для Украины было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что “законное место” Украины в Организации Североатлантического договора — это членство в нем.

— Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к блоку, — сказал он журналистам.

В начале июля Великобритания поддержала вступление Украины в НАТО без Плана действий по членству. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в интервью La Repubblica высказался, что Украина сможет вступить в блок по сценарию Швеции и Финляндии.

При этом он отметил, что не знает, когда именно Украина станет членом НАТО, поскольку неизвестно, сколько продлится война с Россией.

10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно исключения Плана действий по членству для Украины при вступлении в блок.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.