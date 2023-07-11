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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Не треба нічого вигадувати, просто запросіть Україну в НАТО – посол Пристайко

Вадим Пристайко

Було б добре, якби лідери країн НАТО нічого не вигадували, а просто запросили Україну до членства.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Sky News, говорячи про очікування від саміту у Вільнюсі.

– Я був би радий, якби лідери нічого не вигадували, а просто запросили нас до НАТО і все, – наголосив український дипломат.

Водночас Пристайко зауважив, що наразі це малоймовірний сценарій.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що хоче працювати із союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО, але точний механізм ще слід обговорити.

На його думку, було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України в Організації Північноатлантичного договору – це членство в ньому.

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Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Джерело: Sky News
Війна в Україні, Вадим Пристайко, Велика Британія, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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