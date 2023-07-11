Не треба нічого вигадувати, просто запросіть Україну в НАТО – посол Пристайко
Було б добре, якби лідери країн НАТО нічого не вигадували, а просто запросили Україну до членства.
Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Sky News, говорячи про очікування від саміту у Вільнюсі.
– Я був би радий, якби лідери нічого не вигадували, а просто запросили нас до НАТО і все, – наголосив український дипломат.
Водночас Пристайко зауважив, що наразі це малоймовірний сценарій.
Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що хоче працювати із союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО, але точний механізм ще слід обговорити.
На його думку, було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України в Організації Північноатлантичного договору – це членство в ньому.
Фото: Embassy of Ukraine to the UK