Не треба нічого вигадувати, просто запросіть Україну в НАТО – посол Пристайко

Було б добре, якби лідери країн НАТО нічого не вигадували, а просто запросили Україну до членства.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Sky News, говорячи про очікування від саміту у Вільнюсі.

– Я був би радий, якби лідери нічого не вигадували, а просто запросили нас до НАТО і все, – наголосив український дипломат.

Водночас Пристайко зауважив, що наразі це малоймовірний сценарій.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що хоче працювати із союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО, але точний механізм ще слід обговорити.

На його думку, було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що “законне місце” України в Організації Північноатлантичного договору – це членство в ньому.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Джерело : Sky News

