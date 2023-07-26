Відставку Ткаченка не підтримав профільний комітет Ради: що далі
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Тому звільнення глави Мінкульту розглядатиметься шляхом голосування в сесійній залі парламенту, повідомили в профільному комітеті.
20 липня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський ініціював відставку Олександра Ткаченка.
Наступного дня до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.
Сам Ткаченко пояснив, що звільняється “через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни”.
На його думку, культура важлива, оскільки це “війна не тільки за території, а й за людей”.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська