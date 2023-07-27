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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Україні хочуть повернути е-декларування доходів чиновників – законопроєкт

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Група народних депутатів на чолі з головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією зареєструвала у Верховній Раді 26 липня законопроєкт №9534 щодо визначення порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

Тобто цим документом фактично пропонується повернути обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців, яке скасували з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Проєкт передбачає, що чиновники, які у 2022-2023 роках не подали е-деклараці, мають подати їх протягом 90 календарних днів з дня набуття чинності цього закону.

Водночас особи, які виконують завдання в інтересах нацбезпеки і оборони, беруть участь у бойових діях та отримують додаткову винагороду, подають таку декларацію протягом 90 днів із дня скасування воєнного стану.

Документ також пропонує передбачити особливості організації проведення перевірок, що передбачені законами Про запобігання корупції і Про очищення влади, у період дії воєнного стану, визначити випадки, коли такі перевірки не проводяться.

В лютому 2022 року в Україні скасували е-декларування і закрили реєстр декларацій, а також призупинили функції НАЗК. Тому зараз подання інформації про доходи та майно лише добровільне.

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Верховна Рада IX скликання, Декларації, Державіаслужба, Е-декларації, Законопроект, НАЗК
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