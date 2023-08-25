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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Словения присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины

Словенія, прапор Словенії
Фото: Depositphotos

В пятницу, 25 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Словения присоединилась к декларации об определении обязательств для предоставления гарантий безопасности для Украины, принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе.

– Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, – написал он в своем Тwitter.

Зеленский отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.

Напомним, страны G7 во время саммита НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ, который касается гарантий безопасности для Украины. Представители стран пока не согласовали конкретные пункты, однако впоследствии планируют подписать двусторонние договоры.

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Владимир Зеленский, Декларация, Словенія, Украина
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