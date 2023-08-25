Словенія приєдналася до декларації щодо гарантій безпеки для України
У п’ятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Словенія приєдналася до декларації про визначення зобов’язань для надання гарантій безпеки для України, ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі.
– Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України, – написав він у своєму Тwitter.
Зеленський зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.
Нагадаємо, країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ, який стосується гарантій безпеки для України. Представники країн поки що не узгодили конкретних пунктів, проте згодом планують підписати двосторонні договори.