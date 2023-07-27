Рада поддержала восстановление е-декларирования в первом чтении
Верховная Рада голосами 299 народных депутатов приняла законопроект №9534 относительно восстановления е-декларирования для чиновников в первом чтении и за основу.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Политик отметил, что главные новации, кроме самого восстановления е-декларирования — то, что они должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.
Когда началась большая война, в Украине отменили е-декларирование и закрыли реестр деклараций, поэтому сейчас информация о доходах подается только добровольно.
Этим законопроектом предусматривается, что чиновники, которые в 2022-2023 годах не подали е-декларации, должны подать их в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу этого закона.
А военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации в течение 90 дней со дня отмены военного положения.
Законопроект №9534 относительно определения порядка представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления в условиях военного положения, которым предлагается возобновить е-декларирование, накануне, 26 июля, зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов во главе с председателем фракции Слуга народа Давидом Арахамией.
31 марта 2023 года МВФ издал меморандум, в котором восстановление е-декларирования определено как условие для дальнейшей кредитной поддержки Украины.
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