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Звільнено Маляр та ще 5 заступників міністра оборони, а також держсекретаря

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Кабмін 18 вересня звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря Міноборони.

Зокрема, звільнено:

– Ганну Маляр із посади заступника міністра оборони;

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– Володимира Гаврилова з посади заступника глави Міноборони;

– Ростислава Замлинського з посади заступника міністра;

– Дениса Шарапова з посади заступника міністра оборони;

– Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;

– Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

– Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.

До нього Міністерство оборони очолював Олексій Резніков.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, звільнення, Кабмін, Міноборони України
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