Звільнено Маляр та ще 5 заступників міністра оборони, а також держсекретаря
Кабмін 18 вересня звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря Міноборони.
Зокрема, звільнено:
– Ганну Маляр із посади заступника міністра оборони;
– Володимира Гаврилова з посади заступника глави Міноборони;
– Ростислава Замлинського з посади заступника міністра;
– Дениса Шарапова з посади заступника міністра оборони;
– Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;
– Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
– Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.
До нього Міністерство оборони очолював Олексій Резніков.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко