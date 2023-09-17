Сенатори-республіканці закликали Байдена негайно передати Україні ATACMS

Чотири сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це йдеться в заяві.

– Ми звертаємося до Вас із закликом негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Подальша затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та продовжить цей конфлікт, – сказано у листі.

Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем відзначили, що США цілком спроможні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної боєздатності.

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– Україна значно послабила російську бойову міць і потребує лише невеликої частини наших ATACMS. Крім того, США здатні виробляти сотні ПТРК і високоточних ударних ракет на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі, – додали сенатори.

Днями західні ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість надання Україні обмеженої кількості ракет ATACMS.

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