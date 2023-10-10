Кабмин передал 2,2 млрд грн на закупку оборудования для энергетики

Кабинет министров Украины передал Министерству энергетики 2,2 млрд грн международного гранта на закупку оборудования для восстановления системы передачи электроэнергии.

Об этом проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, направлены средства грантов в сумме 2 млрд 222 млн грн от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития на закупку и транспортировку оборудования для восстановления энергетической сети Украины. Средства пойдут на установку устройств регулирования реактивной мощности.

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В сентябре председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

Кроме того, ограничений по производству электричества пока нет, а на электростанциях продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Однако будут ли отключения потребителей этой осенью и зимой, зависит от возможных обстрелов со стороны России.

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