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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Кабмин передал 2,2 млрд грн на закупку оборудования для энергетики

електростанція
Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины передал Министерству энергетики 2,2 млрд грн международного гранта на закупку оборудования для восстановления системы передачи электроэнергии.

Об этом проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, направлены средства грантов в сумме 2 млрд 222 млн грн от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития на закупку и транспортировку оборудования для восстановления энергетической сети Украины. Средства пойдут на установку устройств регулирования реактивной мощности.

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В сентябре председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

Кроме того, ограничений по производству электричества пока нет, а на электростанциях продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Однако будут ли отключения потребителей этой осенью и зимой, зависит от возможных обстрелов со стороны России.

відключення світла, Энергетика, Кабмин
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