Кабмін передав 2,2 млрд грн на закупівлю обладнання для енергетики

Кабінет міністрів України передав Міністерству енергетики 2,2 млрд грн міжнародного гранту на закупівлю обладнання для відновлення системи передання електроенергії.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, спрямовано кошти грантів у сумі 2 млрд 222 млн грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку на закупівлю та транспортування обладнання для відновлення енергетичної мережі України. Кошти підуть на встановлення пристроїв регулювання реактивної потужності.

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У вересні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

Крім того, обмежень з виробництва електрики поки немає, а на електростанціях тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Проте чи будуть відключення споживачів цієї осені та зими, залежить від можливих обстрілів з боку Росії.

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