Президент Украины Владимир Зеленский после встречи и переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом сообщил, что в Восточной Европе появится новый источник экономического развития и безопасности.

Об этом глава государства рассказал в своем обращении по итогам встречи.

По словам Зеленского, если обеим странам удастся реализовать все то, что запланировано сейчас и над чем будут работать команды, у Восточной Европы появится новый источник развития экономики и безопасности региона. Уже идет работа над важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря.

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Обе страны расширяют транспортные коридоры, что даст больше рабочих мест и экономических возможностей. В частности, заработает новая ветка железной дороги через Молдову.

Также есть договоренности с Румынией по оружию. Президент заявил, что не может раскрывать детали, но будут снаряды, в частности для усиления нашей противовоздушной обороны.

— Некоторые вещи еще готовим. Они будут мощными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины назвал стратегические отношения с Румынией новой силой для всего Черноморского региона.

А еще президент Украины подчеркнул, что в парламенте Румынии большинство за путь нашей страны в Евросоюз. И за это Владимир Зеленский выразил благодарность.

Напомним, что президент Румынии Клаус Йоханнис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что Черное море должно быть открытым для всех стран, а не контролироваться каким-то одним государством, как того хочет Россия.

В июле Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивала перевозку продовольствия из Украины. Своими действиями РФ решила полностью заблокировать работу зернового коридора.

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