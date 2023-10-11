У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі та переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом повідомив, що у Східній Європі зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.
Про це глава держави розповів у своєму зверненні за підсумками зустрічі.
За словами Зеленського, якщо обидвом країнам вдасться реалізувати все те, що заплановане зараз і над чим працюватимуть команди, у Східної Європи зʼявиться нове джерело розвитку економіки та безпеки регіону. Вже йде робота над важливим внеском у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря.
Обидві країни розширюють транспортні коридори, що дасть більше робочих місць і економічних можливостей. Зокрема, запрацює нова гілка залізниці через Молдову.
Також є домовленості з Румунією щодо зброї. Президент заявив, що не може розкривати деталі, але будуть снаряди, зокрема для посилення нашої протиповітряної оборони.
– Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься, – сказав Володимир Зеленський.
Президент України назвав стратегічні відносини з Румунією новою силою для всього Чорноморського регіону.
А ще президент України наголосив, що в парламенті Румунії більшість за шлях нашої країни до Євросоюзу. І за це Володимир Зеленський висловив вдячність.
Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським наголосив, що Чорне море має бути відкритим для усіх країн, а не контролюватися якоюсь однією державою, як того хоче Росія.
Нагадаємо, що в липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала перевезення продовольства з України. Своїми діями РФ вирішила повністю заблокувати роботу зернового коридору.
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко