Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський

Зеленський Йоганніс
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі та переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом повідомив, що у Східній Європі зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.

Про це глава держави розповів у своєму зверненні за підсумками зустрічі.

За словами Зеленського, якщо обидвом країнам вдасться реалізувати все те, що заплановане зараз і над чим працюватимуть команди, у Східної Європи зʼявиться нове джерело розвитку економіки та безпеки регіону. Вже йде робота над важливим внеском у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря.

Зараз дивляться

Обидві країни розширюють транспортні коридори, що дасть більше робочих місць і економічних можливостей. Зокрема, запрацює нова гілка залізниці через Молдову.

Також є домовленості з Румунією щодо зброї. Президент заявив, що не може розкривати деталі, але будуть снаряди, зокрема для посилення нашої протиповітряної оборони.

– Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України назвав стратегічні відносини з Румунією новою силою для всього Чорноморського регіону.

А ще президент України наголосив, що в парламенті Румунії більшість за шлях нашої країни до Євросоюзу. І за це Володимир Зеленський висловив вдячність.

Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським наголосив, що Чорне море має бути відкритим для усіх країн, а не контролюватися якоюсь однією державою, як того хоче Росія.

Нагадаємо, що в липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала перевезення продовольства з України. Своїми діями РФ вирішила повністю заблокувати роботу зернового коридору.

Володимир Зеленський, Клаус Йоганніс, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський анонсував запуск нового зернового коридору через Молдову в Румунію
Володимир Зеленський
Головою Полтавської ОВА став Філіп Пронін: що про нього відомо
Філіп Пронін
Чорне море має залишатися відкритим, а не контролюватися окремими країнами – Йоганніс
Клаус Йоганніс, президент Румунії
Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський після переговорів в Румунії
Зеленський і Йоханніс
Росія є однією з тих, хто стоїть за атаками ХАМАС – Зеленський
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь