У Східній Європі посилиться економічний та безпековий розвиток – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі та переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом повідомив, що у Східній Європі зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.

Про це глава держави розповів у своєму зверненні за підсумками зустрічі.

За словами Зеленського, якщо обидвом країнам вдасться реалізувати все те, що заплановане зараз і над чим працюватимуть команди, у Східної Європи зʼявиться нове джерело розвитку економіки та безпеки регіону. Вже йде робота над важливим внеском у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря.

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Обидві країни розширюють транспортні коридори, що дасть більше робочих місць і економічних можливостей. Зокрема, запрацює нова гілка залізниці через Молдову.

Також є домовленості з Румунією щодо зброї. Президент заявив, що не може розкривати деталі, але будуть снаряди, зокрема для посилення нашої протиповітряної оборони.

– Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України назвав стратегічні відносини з Румунією новою силою для всього Чорноморського регіону.

А ще президент України наголосив, що в парламенті Румунії більшість за шлях нашої країни до Євросоюзу. І за це Володимир Зеленський висловив вдячність.

Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським наголосив, що Чорне море має бути відкритим для усіх країн, а не контролюватися якоюсь однією державою, як того хоче Росія.

Нагадаємо, що в липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала перевезення продовольства з України. Своїми діями РФ вирішила повністю заблокувати роботу зернового коридору.

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