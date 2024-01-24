Словаччина надасть Україні техніку для будівництва трирівневої лінії оборони – Шмигаль

Словаччина надасть Україні броньовані екскаватори та розмінувальні машини для будівництва трирівневої лінії оборони.

Про це у середу, 24 січня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Ужгороді.

– Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів – це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем’єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати щодо постачань такої техніки з боку Словацької Республіки, – сказав він.

Шмигаль також зазначив, що словацькі приватні компанії поставлятимуть броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

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– Сьогодні можу сказати, що Словаччина уже ухвалила рішення для постачання двох машин для розмінування Божена-4, щоб наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це, – додав прем’єр-міністр України.

Зустріч Шмигаля та Фіцо

Сьогодні в Ужгороді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо.

За підсумками зустрічі прем’єри України та Словаччини підписали спільну заяву, що має на меті посилити двосторонні відносини “на основі взаємної довіри та поваги”.

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