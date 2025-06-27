Президент Украины Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда Украины Александра Водянникова, ранее являвшегося координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Соответствующий указ №438 обнародован на официальном сайте главы государства.

Зеленский назначил нового судью КСУ

Назначение состоялось в канун Дня Конституции, который в Украине отмечают 28 июня.

Как отмечается, Водянников ранее занимал должность координатора проектов ОБСЕ в Украине. Его назначение стало важным шагом для обеспечения кворума в КСУ: по информации на сайте суда, до этого назначения в его составе было всего 11 судей, тогда как для полноценного осуществления конституционного производства необходимо не менее 12 судей.

Конституционный Суд Украины формируется из 18 судей, по шести из которых назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины по результатам конкурсного отбора.

Водяны имеют многолетний опыт работы в юридической сфере и международных организациях. В частности, он занимал должности в Министерстве юстиции Украины, работал консультантом Проекта Всемирного банка, а с 2004 года более 18 лет был вовлечен в программы ОБСЕ в Украине на разных должностях – от научного советника по верховенству права до старшего проектного сотрудника Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Фото: Верховный суд