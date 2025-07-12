Санкції ЄС і російський газ: Словаччина висуває умови для зняття блокування

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова розблокувати 18-й санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії. Втім головна умова Братислави — домовленість із партнерами про заміну російського газу.

Про це повідомляє Politico.

— Нам потрібно щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде стовідсотковий результат, — сказав Фіцо під час пресконференції 12 липня.

Фіцо вимагає домовленостей щодо газу в обмін на підтримку санкцій

За його словами, Словаччина вже обговорює це питання з Францією, Німеччиною та Єврокомісією. Влада країни очікує на політичні гарантії щодо вирішення енергетичної проблеми.

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— Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, оскільки напруженість зростає зусібіч, — додав прем’єр.

Раніше Словаччина була однією з країн, яка заблокувала 18-й санкційний пакет через загрозу власній енергетичній безпеці.

Нагадаємо, Європейська рада не змогла досягти консенсусу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, який мав бути запроваджений у відповідь на її повномасштабну війну проти України. Проте лідери ЄС досягли політичної домовленості щодо продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

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