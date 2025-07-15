Олена Івановська стала новим мовним омбудсманом

Олену Івановську Кабмін призначив на посаду мовного омбудсмана.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Призначення Олени Івановської: що відомо

Кабінет Міністрів України призначив Олену Івановську новим Уповноваженим із захисту державної мови.

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Вона – знана українська фольклористка, доктор філологічних наук, багаторічна викладачка та дослідниця української традиційної культури.

Олена Петрівна Івановська народилася 10 березня 1968 року у місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. У 1990 році закінчила Київський університет.

З 1995 року працює в альма-матер, де від 2007 року очолює кафедру фольклористики Інституту філології та займає посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи.

Наукова діяльність Івановської охоплює дослідження фольклорної та літературної спадщини Пантелеймона Чубинського, Ганни Барвінок, а також гендерні аспекти фольклорного наративу, звичаєве право, методику викладання фольклору.

Серед її основних наукових праць:

Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності (2005),

Звичаєве право в Україні: етнотворчий аспект (2002),

а також численні статті з питань соціалізації молоді, фольклорних знаків і методології сучасної фольклористики.

Івановська також упорядкувала збірку Фольклорні записи Ганни Барвінок (1995).

Призначення Олени Івановської свідчить про акцент на гуманітарну експертизу та наукову глибину в питаннях мовної політики України.

Що робить мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови стежить за дотриманням мовного закону, захищає право громадян на використання української мови та контролює її застосування в усіх сферах.

Він розглядає скарги, може штрафувати порушників і веде роз’яснювальну роботу про важливість державної мови.

Фото: КНУ

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