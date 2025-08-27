Президенти України і Фінляндії після зустрічі у Вашингтоні провели телефонну розмову та обговорили план дій щодо посилення гарантій безпеки на тлі російської агресії.

Гарантії безпеки для України: що відомо

У середу, 27 серпня 2025 року, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава української держави повідомив, що ключовою темою стали питання майбутньої системи безпеки для України та координація дій із міжнародними партнерами.

– Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки, – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує завдавати ударів по українських містах і селах, щодня гинуть мирні жителі. При цьому росіяни “дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій”.

– Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це, – додав український лідер.

Президент Фінляндії Стубб про розмову із Зеленським

Фінляндія разом з іншими партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

– Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні. План потужної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру; Росія просто виграє час. Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів, – написав Стубб.

Зеленський подякував Александру Стуббу за конструктивну розмову та запевнив, що буде радий бачити його з візитом у Києві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281- у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

