Исследователи Йельского университета обнаружили в РФ не менее 210 лагерей для украинских детей, которых подвергают русификации, идеологическому влиянию и военной подготовке.

Лагеря для депортированных детей из Украины: что известно

По данным отчета, такие учреждения действуют по всей России и на временно оккупированных территориях. Это лагеря, школы, военные базы, медицинские учреждения и университеты, где детей обучают военной подготовке, в частности обращению с оружием, метанию гранат, тактической медицине и даже сборке беспилотников для армии РФ.

— Беспрецедентная сеть учреждений направлена на то, чтобы превратить украинских детей в россиян и будущих солдат, — заявил директор Лаборатории гуманитарных исследований Натаниэль Реймонд.

Исследователи собрали доказательства из открытых источников, подтверждающие присутствие детей. На спутниковых снимках видно, что почти четверть объектов расширяются, еще два находятся на стадии строительства.

В этом отчете впервые подробно освещаются масштабы российской сети депортаций.

Международный уголовный суд уже расследует дела в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в причастности к незаконной депортации и перевоспитанию украинских детей.

Россия отрицает любые правонарушения, утверждая, что детей переселили только ради их безопасности, настаивая на том, что ни один из них не был похищен насильно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что этот отчет предоставляет убедительные доказательства, которые опровергают российскую дезинформацию и требуют решительных действий.

Напомним, что ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные семи лиц РФ, причастных к принудительной депортации украинских детей.

Источник : The Guardian

