Дослідники Єльського університету виявили у РФ щонайменше 210 таборів для українських дітей, яких піддають русифікації, ідеологічному впливу та військовій підготовці.

Табори для депортованих дітей з України: що відомо

За даними звіту, такі установи діють по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях. Це табори, школи, військові бази, медичні заклади та університети, де дітей навчають військовій підготовці, зокрема поводженню зі зброєю, метанню гранат, тактичній медицині і навіть складанню безпілотників для армії РФ.

— Безпрецедентна мережа установ спрямована на те, щоб перетворити українських дітей на росіян і майбутніх солдатів, — заявив директор Лабораторії гуманітарних досліджень Натаніель Реймонд.

Дослідники зібрали докази з відкритих джерел, які підтверджують присутність дітей. На супутникових знімках помітно, що майже чверть об’єктів розширюються, ще два перебувають на стадії будівництва.

У цьому звіті вперше детально висвітлюються масштаби російської мережі депортацій.

Міжнародний кримінальний суд уже розслідує справи щодо президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у причетності до незаконної депортації та перевиховання українських дітей.

Росія заперечує будь-які правопорушення, стверджуючи, що дітей переселили лише заради їхньої безпеки, наполягаючи на тому, що жодної з них не було викрадено насильно.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що цей звіт надає переконливі докази, які спростовують російську дезінформацію та вимагають рішучих дій.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані сімох осіб РФ, причетних до примусової депортації українських дітей.

Джерело : The Guardian

