Сьогодні, 18 вересня, президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон №13266 про військового омбудсмена.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон про військового омбудсмена

Нагадаємо, що 17 вересня 283 народні депутати підтримали законопроєкт, ініційований Зеленським.

Військовий омбудсмен працюватиме при президентові України і забезпечуватиме демократичний цивільний контроль у секторі безпеки та оборони.

Серед основних функцій військового омбудсмена – розгляд скарг від військовослужбовців, проведення перевірок у військових частинах та установах, підготовка звітів і взаємодія з іншими органами влади.

Посаду військового омбудсмена анонсували ще у грудні 2024 року. Законодавча ініціатива надійшла до парламенту 8 травня 2025 року. 3 червня документ ухвалили в першому читанні, а 17 вересня підтримали остаточно.

Офіс військового омбудсмена запрацює після набрання чинності закону та підписання президентом указу про створення Офісу. За законом, цей процес має зайняти до 30 днів.

30 грудня 2024 року на посаді уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців працює Ольга Решетилова.

– Я щиро дякую парламентарям, які, попри сотні правок і десятки годин дискусій, змогли дійти згоди й почули аргументи на користь запровадження цієї вкрай важливої інституції, – написала Ольга Решетилова після голосування в Раді.

Джерело : Верховна Рада

