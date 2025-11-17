“Профессором” на так называемых пленках Миндича оказался не Герман Галущенко, как предполагалось ранее, а жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова — Светлана.

Кто является “профессором” на пленках Миндича

Об этом заявили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время судебного заседания об избрании меры пресечения для Алексея Чернышова, пишет УНИАН.

Светлана Чернышова является доктором филологических наук и профессором кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов института филологии КНУ им. Тараса Шевченко.

Сам бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов во время заседания суда заявил, что его якобы нет в составе преступной группы, о которой идет речь на пленках Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В то же время САП попросил взять Чернышова под арест и залог в размере 55 млн грн. Бывшему вице-премьер-министру грозит от пяти до 10 лет тюремного заключения и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Как известно, Алексею Чернышову инкриминируют незаконное обогащение в деле о хищении в Энергоатоме. Однако бывший вице-премьер-министр отрицает свою вину.

11 ноября в НАБУ и САП сообщили о зафиксированном факте передачи средств бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову участниками преступной организации, которые фигурируют в деле о масштабном хищении в Энергоатоме. Во внутренних сообщениях его называли “Че Гевара”.

