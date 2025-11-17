“Професором” на так званих плівках Міндіча виявився не Герман Галущенко, як передбачалося раніше, а дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова – Світлана.

Хто є “професором” на плівках Міндіча

Про це заявили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час судового засідання про обрання запобіжного заходу для Олексія Чернишова, пише УНІАН.

Світлана Чернишова є доктором філологічних наук і професором кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Сам колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов під час засідання суду заявив, що його нібито немає у складі злочинної групи, про яку йдеться на плівках Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Водночас САП попросив взяти Чернишова під арешт та про заставу в розмірі 55 млн грн. Колишньому віцепрем’єр-міністру загрожує від п’яти до 10 років тюремного ув’язнення та заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Як відомо, Олексію Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі. Проте колишній віцепрем’єр-міністр заперечує власну провину.

