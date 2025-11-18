Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернется в Украину из командировки за границей 20 ноября.

Об этом заявила руководительница Службы секретаря СНБО Диана Давитян в комментарии Радио Свобода и Украинская правда.

Рустем Умеров — сколько продлится зарубежная командировка

По словам пресс-секретаря Умерова, его командировка продлится до 19 ноября включительно.

В СНБО отметили, что маршрут Умерова пролегает через Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки.

По состоянию на 18 ноября, Умеров находится в плановой зарубежной командировке, подчеркнули в СНБО.

Там объяснили, что в рамках командировки Умерова уже состоялся ряд встреч и рабочих консультаций:

министром иностранных дел Хаканом Фиданом;

главой Национальной разведки Ибрагимом Калыном;

внешнеполитическим советником президента Акифом Чагатай Килич;

министром обороны Яшаром Гулером;

премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тан;

высшими должностными лицами ОАЭ.

В то же время подробности командировки Умерова в США не уточняются.

В СНБО сообщили, что Умеров с момента назначения на должность секретаря совершил 12 зарубежных командировок продолжительностью 58 дней.

Среди посещенных им более 10 стран — ключевые партнеры, такие как США, Великобритания, Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Дания, Франция, Швеция, Бельгия, Норвегия и другие.

В Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что цель всех зарубежных командировок — усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, координация партнерств и развитие оборонных программ. Ключевым направлением работы также является продвижение гуманитарных вопросов, в частности возвращение украинских граждан, которых поработила Россия.

17 ноября в Центре противодействия дезинформации опровергли сообщения в СМИ о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров якобы отказывается возвращаться в Украину.

