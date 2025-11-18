Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повернеться в Україну з відрядження за кордоном 20 листопада.

Про це заявила керівниця Служби секретаря РНБО Діана Давітян у коментарі Радіо Свобода та Українська правда.

Рустем Умєров – скільки триватиме закордонне відрядження

За словами прессекретаря Умєрова, його відрядження триватиме до 19 листопада включно.

У РНБО зазначили, що маршрут Умєрова пролягає через Туреччину, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Сполучені Штати Америки.

Станом на 18 листопада, Умєров перебуває у плановому закордонному відрядженні, наголосили у РНБО.

Там пояснили, що в рамках відрядження Умєрова вже відбулася низка зустрічей і робочих консультацій:

міністром закордонних справ Хаканом Фіданом;

главою Національної розвідки Ібрагімом Калином;

зовнішньополітичним радником президента Акіфом Чагатаєм Киличем;

міністром оборони Яшаром Гулером;

прем’єр-міністром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тан;

вищими посадовими особами ОАЕ.

Водночас подробиці відрядження Умєрова до США не уточнюються.

У РНБО повідомили, що Умєров з моменту призначення на посаду секретаря здійснив 12 закордонних відряджень тривалістю 58 днів.

Серед відвіданих ним понад 10 країн – ключові партнери, такі як США, Велика Британія, Туреччина, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія, Данія, Франція, Швеція, Бельгія, Норвегія та інші.

У Раді нацбезпеки і оборони наголосили, що мета всіх закордонних відряджень – посилення безпекової та оборонної співпраці, координація партнерств та розвиток оборонних програм. Ключовим напрямом роботи також є просування гуманітарних питань, зокрема повернення українських громадян, яких поневолила Росія.

17 листопада у Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення у ЗМІ, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну.

