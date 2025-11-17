Информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров выехал из Украины и якобы отказывается возвращаться, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Действительно ли Умеров отказался возвращаться в Украину

— В последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.

Умеров — где сейчас находится

По состоянию на сегодня, по имеющейся информации, он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

Там подчеркнули, что Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО призвали граждан и СМИ не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины.

Умеров — какая должность

Рустем Умеров занимает должность секретаря Совета безопасности и обороны Украины с 18 июля 2025 года.

До этого он был министром обороны Украины. Умеров находился на этой должности с 6 сентября 2023 года до 17 июля 2025 года.

