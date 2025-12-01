Фракция Слуга народа в Верховной Раде встретится с премьер-министром Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

По словам Юлии Палийчук, в повестке дня заседания — обсуждение проекта бюджета на следующий год и кадровые вопросы.

Кадровый вопрос для Офиса президента

Напомним, сейчас должность главы Офиса президента остается вакантной. На данный момент есть четыре наиболее обсуждаемые кандидатуры, в частности министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Должность главы Офиса будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда президент Владимир Зеленский вернется из заграничной поездки.

28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента.

