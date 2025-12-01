Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о новом руководителе Офиса президента. На эту вакантную должность рассматривают нескольких претендентов.

Об этом говорится в материале издания РБК-Украина.

Кандидаты на должность главы ОП

В четверку наиболее обсуждаемых кандидатов входят министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Сейчас смотрят

– Трое человек – это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе, – сказал собеседник издания.

По его словам, вариант с назначением премьер-министра Юлии Свириденко на должность главы ОП маловероятен, поскольку во власти не желают снова менять главу правительства.

– Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Поэтому это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем, – сказал другой собеседник.

По словам другого источника, перечень возможных претендентов не сводится только к четырем названным лицам – есть еще двое менее очевидных кандидатов.

В любом случае должность главы ОП будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда Зеленский вернется из поездки за границу.

28 ноября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента.

Впоследствии на сайте Офиса президента появился официальный указ №868/2025 об отставке.

Ранее днем НАБУ и САП сообщили об обысках у Ермака в рамках расследования. Уже экс-глава ОП тогда заявлял, что никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте находились адвокаты Ермака, которые взаимодействовали с правоохранителями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.