Всех министров должны проверить на соответствие нынешним вызовам, связанным с зимним периодом и условиями военного положения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Членов правительства проверят на соответствие вызовам — Зеленский

Глава государства подчеркнул, что ожидает от премьера Юлии Свириденко и народных депутатов работы в атмосфере диалога и единства, которая должна обеспечить выполнение трех ключевых задач.

Сейчас смотрят

Первая из них — принятие государственного бюджета на 2026 год. По словам президента, это необходимо для того, чтобы страна могла защищаться, гарантировать оборонные нужды, выполнять все социальные обязательства и обеспечивать устойчивость.

Зеленский также подчеркнул, что ожидает кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

— Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимы, и этой войны, — подчеркнул он.

Президент сообщил, что провел беседу со Службой безопасности Украины и поручил ей подготовить анализ ситуации в правоохранительных органах и регионах.

— Скоро будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро, — уточнил он.

Напомним, очередное обновление состава Кабинета министров произошло 17 июля, когда Верховная Рада поддержала новое правительство под руководством Юлии Свириденко.

В результате коррупционного скандала в энергетическом секторе правительство уволило двух министров — главу Минэнерго Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко.

Решения об их увольнении были приняты из-за того, что Гринчук и Галущенко фигурировали на так называемых пленках Миндича.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.