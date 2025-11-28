Зеленский поручил оценить министров на соответствие “вызовам зимы и войны”
- Владимир Зеленский поручил оценить всех действующих министров и ожидает кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.
- Президент попросил СБУ быстро предоставить анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах из-за большого количества негативных сигналов.
Всех министров должны проверить на соответствие нынешним вызовам, связанным с зимним периодом и условиями военного положения.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
Глава государства подчеркнул, что ожидает от премьера Юлии Свириденко и народных депутатов работы в атмосфере диалога и единства, которая должна обеспечить выполнение трех ключевых задач.
Первая из них — принятие государственного бюджета на 2026 год. По словам президента, это необходимо для того, чтобы страна могла защищаться, гарантировать оборонные нужды, выполнять все социальные обязательства и обеспечивать устойчивость.
Зеленский также подчеркнул, что ожидает кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.
— Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимы, и этой войны, — подчеркнул он.
Президент сообщил, что провел беседу со Службой безопасности Украины и поручил ей подготовить анализ ситуации в правоохранительных органах и регионах.
— Скоро будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро, — уточнил он.
Напомним, очередное обновление состава Кабинета министров произошло 17 июля, когда Верховная Рада поддержала новое правительство под руководством Юлии Свириденко.
В результате коррупционного скандала в энергетическом секторе правительство уволило двух министров — главу Минэнерго Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко.
Решения об их увольнении были приняты из-за того, что Гринчук и Галущенко фигурировали на так называемых пленках Миндича.