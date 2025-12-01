Фракція Слуга народу у Верховній Раді зустрінеться з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

Засідання фракції відбудеться сьогодні ввечері. На засіданні будуть присутні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Юлії Палійчук, у порядку денному засідання – обговорення проєкту бюджету на наступний рік та кадрові питання.

Кадрове питання для Офісу президента

Нагадаємо, що зараз посада керівника Офісу президента залишається вакантною. Наразі є чотири найбільш обговорювані кандидатури, зокрема: міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр Михайло Федоров, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Посада глави Офісу залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли президент Володимир Зеленський повернеться із закордонної поїздки.

28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента.

