Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двухдневный дипломатический саммит в Берлине важен, ведь украинская сторона будет проводить встречи с американцами и европейцами.

Об этом глава государства заявил во время общения с медиа.

Ожидания от саммита в Берлине

По словам президента, встречи в Берлине будут проходить сегодня и завтра.

— Может ли это изменить ситуацию с безопасностью на земле? Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит, безусловно, ситуацию с безопасностью на земле, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент заявил, что согласно нормам международного права россиян правильно было бы осудить еще более 10 лет назад, когда РФ вторглась на Донбасс и аннексировала Крым.

— Если говорить о честности и ценностях, об уважении к международному праву, то россиян следовало бы осудить еще более 10 лет назад за вторжение на суверенную землю Украины. Этого не произошло, это было только в словах, — говорит президент.

Он отметил, что Украина не хочет повторения войны после прекращения огня, а потому нам нужны юридические гарантии. И это не должно быть что-то похожее на Будапештский меморандум.

По словам Зеленского, Украина и США проводят консультации по гарантиям безопасности.

— Когда они говорят, что у нас будет что-то похожее на 5 статью НАТО, то мы понимаем, как США в случае повторной агрессии России тогда должны реагировать, — сказал президент.

Он также отметил, что гарантии обязательно должны быть поддержаны Конгрессом США.

