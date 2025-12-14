Президент України Володимир Зеленський заявив, що дводенний дипломатичний саміт у Берліні важливий, адже українська сторона матиме зустрічі з американцями та європейцями.

Про це очільник держави заявив під час спілкування з медіа.

Очікування від саміту у Берліні

За словами президента, зустрічі у Берліні проходитимуть сьогодні та завтра.

— Чи може це змінити безпекову ситуацію на землі? Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний рамковий план, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що згідно з нормами міжнародного права росіян правильно було б засудити ще понад 10 років тому, коли РФ вдерлася на Донбас та анексувала Крим.

— Якщо говорити про чесність і цінності, про повагу до міжнародного права, то росіяни повинні були б бути засуджені ще понад 10 років тому, через вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах, — каже президент.

Він зауважив, що Україна не хоче повторення війни після припинення вогню, а тому нам потрібні юридичні гарантії. І це не повинно бути щось схоже на Будапештський меморандум.

За словами Зеленського, Україна та США проводять консультації щодо гарантій безпеки.

— Коли вони говорять, що у нас буде щось схоже до 5 статті НАТО, то ми розуміємо, як США у випадку повторної агресії Росії тоді повинні реагувати, — сказав президент.

Він також зауважив, що гарантії обов’язково має підтримати Конгрес США.

