У Верховній Раді стався конфлікт між народними депутатами Марʼяною Безуглою та Сергієм Тарутою. Це відбулося після того, як Безугла заблокувала трибуну з публічною вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Цю подію зафіксовано під час трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

Блокування трибуни Верховної Ради: що сталося

Спочатку працівники Управління державної охорони намагалися не пропустити Безуглу до зали через сигнальну біло-червону стрічку, але зрештою вона віддала її та змогла зайти.

Зараз дивляться

Але пізніше вона використала червоний скотч для кріплення плакатів на трибуні, де були викладені її ключові протестні тези.

Серед них – вимога звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, необхідність встановлення термінів ротації, а також заклики до військової реформи.

Коли інші депутати зібралися, спікер Руслан Стефанчук висунув вимогу до Безуглої негайно розблокувати трибуну Верховної Ради перед початком виконання державного гімну України.

Водночас деякі народні депутати почали зривати плакати та скотч з трибуни. Один із них – Сергій Тарута, який почав штовхати Безуглу.

Попри блокування трибуни, пленарне засідання Верховної Ради не припинилося. Депутати продовжили розгляд законопроєктів, а Мар’яна Безугла залишилася стояти на місці.

Блокування трибуни Верховної Ради: позиція Безуглої

Після засідання Мар’яна Безугла повідомила, що народні депутати хочуть подати постанову про відсторонення її від засідань Верховної Ради за блокування трибуни з вимогою звільнення Сирського, військової реформи, термінів служби та ротацій.

– Не Таруту, який двічі нападав на мене і зривав плакати, а мене. Щодо Тарути все тихо. То за що? За те, що Тарута на мене двічі напав фізично, чи що послала Тищенка? Чи ВРУ байдуже, що відбувається у війську? – запитала вона.

Безугла зазначила, що засідання Верховної Ради відбулося. За словами народної депутатки, вона не блокувала голосування та голосувала сама.

– Шановні колеги, керівництво ВРУ. Вважаєте, що мої методи радикальні, робіть інакше. Але ж робіть, – наголосила Безугла.

Блокування трибуни Верховної Ради: позиція Тарути

Згодом народний депутат України Сергій Тарута заявив, що дискредитація української армії та військового керівництва держави – це злочин.

І саме цей злочин, на його думку, вчинила нардепка Безугла, розмістивши провокаційні плакати, спрямовані нібито дискредитувати українське військо.

– Шановне товариство, давайте, будь ласка, називати речі своїми іменами. Те, що сьогодні відбулось в парламенті – не “інцидент”, не “сутичка”, а зрив інформаційної операції агентки російського впливу з дискредитації української армії, – стверджує він.

За словами народного депутата, в окупованому росіянами Маріуполі у своєму будинку під бомбардуваннями загинула його двоюрідна сестра.

Як зазначив Тарута, з початку повномасштабного вторгнення йому довелося поховати товаришів, яких він знав ще з 2014 року. Щодня діти, дружини та матері плачуть на могилах своїх рідних – українських військовослужбовців, яких, на його думку, в залі парламенту “паплюжить агентка російського впливу”.

– Скільки ще це толерувати? Це мета Безуглої та її кураторів: Маша Захарова (директор Департаменту інформації й друку МЗС Росії, – Ред.) вже коментує блокування трибуни, а не Куп’янськ, – звернув увагу він.

На думку Тарути, російські засоби масової пропаганди одразу підхопили цю новину не випадково.

Однак чому Безугла досі не відсторонена від засідань – це питання до керівництва Верховної Ради України, резюмував народний депутат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.