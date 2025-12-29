Президент України Володимир Зеленський та секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником американського президента Стівом Віткоффом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, українська та американська сторони узгоджують подальші контакти та наступні кроки щодо мирних переговорів.

— Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах, — наголосив Рустем Умєров.

Він також повідомив, що Україна перебуває на постійному звʼязку з європейськими радниками з питань нацбезпеки. З ними також домовилися про нові контакти найближчим часом.

Рустем Умєров подякував союзникам та президенту США Дональду Трампу за високу інтенсивність роботи.

28 грудня президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Мар-а-Лаго, що у Флориді.

За підсумком Дональд Трамп заявив, що наразі переговори щодо мирної угоди перебувають на фінальній стадії, проте процес може затягнутися надовго.

Телеканал Fox News із посиланням на джерела повідомив, що президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

