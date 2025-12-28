Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп прибули до Мар-а-Лаго в Палм-Біч для проведення мирних переговорів.

Зустріч Зеленського з Трампом 28 грудня

Як пише CNN, президент України прибув і привітав Дональда Трампа рукостисканням, перш ніж увійти до маєтку.

Трамп раніше заявив, що його переговори із Зеленським відбудуться в головній їдальні резиденції Мар-а-Лаго.

– Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди, – заявив Трамп, стоячи поруч із Зеленським.

Президент США заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін “серйозно налаштований на мир”.

– Занадто багато людей загинуло. І я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду, – сказав він.

Глава Білого дому наголосив, що справді вірить в те, що є всі передумови для укладення мирної угоди, яка буде вигідною для України та для всіх інших. Немає нічого важливішого, переконаний Трамп.

Він додав, що буде укладено міцну угоду про безпеку для України, а європейські країни дуже активно залучені до цього процесу.

– Я вважаю, що європейські країни проявили себе з найкращого боку. Вони повністю підтримують цю зустріч і укладення угоди. Вони всі – чудові люди, – сказав Дональд Трамп.

На запитання журналістів про те, чому президент України приїхав сьогодні до Мар-а-Лаго, Володимир Зеленський відповів, що сподівається, що переговори принесуть мир якомога швидше.

Він сказав, що близько 90% мирного плану, який передбачає 20 пунктів, уже погоджено українськими та американськими командами. Як зазначив Зеленський, вони обговорюватимуть різні питання, включаючи території.

Глава держави додав, що планує обговорити з президентом США стратегію наближення миру, над якою працювали команди лідерів.

– План з 20 пунктів – дуже важливий. Ми маємо його обговорити. Наші команди працювали над стратегією як крок за кроком наблизити мир. І ми обговоримо стратегію, – сказав Зеленський на початку зустрічі з Трампом.

Напередодні зустрічі із Зеленським президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Як заявили у Кремлі, вона тривала більш ніж одну годину.

Речник президента України Сергій Никифоров розповів, що відбудеться спільна телефонна розмова з лідерами європейських країн після зустрічі Трампа із Зеленським.

