Олег Іващенко стане новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Олегом Іващенком.

Олег Іващенко буде новим керівником ГУР

За словами глави держави, передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози.

Як зазначив Зеленський, Україна фокусується надалі на зменшенні російського економічного потенціалу, оскільки буде більше можливостей буде для дипломатії, якщо агресор менше зароблятиме.

На його думку, особливо це стосується російського нафтового експорту, який обмежуватиметься та дешевшатиме.

Водночас тривають аналогічні дії щодо російського воєнного виробництва, адже буде більше потенціалу щодо зусиль для закінчення війни, якщо вдасться обірвати зв’язки агресора зі світом та схеми обходу санкцій, заявив Зеленський.

Президент України подякував Службі зовнішньої розвідки за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію.

Як зазначив глава держави, відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити Україні та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки.

2 січня стало відомо, що Кирило Буданов стане керівником Офісу президента України. Він очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України з серпня 2020 року.