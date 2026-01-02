Президент України Володимир Зеленський зустрівся із керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента.

Про це заявив глава держави.

Голова ОПУ – Кирило Буданов

За словами Зеленського, на сьогодні потрібно дуже велику увагу приділяти питанням безпеки, розвитку Збройних сил України, а також дипломатичному компоненту у мирних переговорах.

– Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави, – наголосив президент.

Він також зауважив, що керівник ГУР Кирило Буданов має досвід у цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

– Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки, – підсумував Володимир Зеленський.

Буданов прийняв пропозицію Зеленського

Кирило Буданов заявив, що він прийняв пропозицію президента України очолити Офіс глави держави.

– Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, – наголосив він.

Буданов подякував за спільну роботу команді ГУР Міноборони та Володимиру Зеленському – за довіру.

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, зранку 28 листопада НАБУ та САП повідомили про обшуки в очільника Офісу президента Андрія Єрмака, але не назвали причин. Керівник ОПУ підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому.

Андрій Єрмак очолював Офіс президента України з 11 лютого 2020 року. До цього він працював помічником президента. Також входив до Наглядової ради концерну Укроборонпром та Національної інвестиційної ради.

28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

На початку грудня Зеленський назвав можливих кандидатів на посаду керівника Офісу президента. Серед них – міністр оборони Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.