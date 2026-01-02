Найближчим часом Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Державної прикордонної служби України, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Зеленський про очільника Держприкордонслужби

Володимир Зеленський подякував Ігорю Клименку за чітку роботу всієї системи Міністерства внутрішніх справ.

За словами президента, вони приділили окрему увагу питання діяльності Державної прикордонної служби України.

Як стверджує Зеленський, під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку та посилення.

Він наголосив, що зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складниками Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Водночас значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією.

Крім цього, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ – це питання Володимир Зеленський обговорив із Сергієм Дейнекою.

Як анонсував президент, найближчим часом Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.