Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы Минобороны. За это отдали голоса 265 депутатов.

Отставка Шмыгаля: результаты голосования Рады

Отметим, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до этого согласовал представление президента Владимира Зеленского об увольнении Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

По данным депутата Ярослава Железняка, за это решение проголосовали восемь членов комитета, еще шесть выступили против.

Напомним, Денис Шмыгаль занимал должность главы Минобороны полгода, его назначили в июле 2025 года после перестановок в Кабмине.

Был премьер-министром Украины с 4 марта 2020 по 17 июля 2025 года.

Президент Зеленский объявил о решении провести ряд кадровых перестановок в начале января.

Так, он планирует назначить новым главой МОУ вместо Шмыгаля Михаила Федорова.

Сам же Денис Шмыгаль после отставки, как ожидается, возглавит Минэнерго.