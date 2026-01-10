Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України наступного тижня.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Доповідь Федорова щодо захисту України

За словами Зеленського, цього дня відбулася доповідь Михайла Федорова, яка фактично була присвячена плану захисту України.

Зараз дивляться

– Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України, – сказав президент.

Він зазначив, що Україна має чіткий план дій для сфери оборони та для дипломатичного напряму.

За словами глави держави, те, який саме план стане основним цього року, напряму залежить від дій міжнародних партнерів та рівня тиску на Російську Федерацію.

– Це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та Шахедів, нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно, – резюмував Зеленський.

Призначення Федорова на посаду міністра оборони

Нагадаємо, 2 січня президент повідомив, що запропонував першому віцепрем’єр-міністру – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

Глава держави пояснив, що ухвалив рішення змінити формат роботи Міністерства оборони, у зв’язку з чим і запропонував Федорову очолити відомство.

За словами Зеленського, Федоров глибоко залучений до реалізації проєкту Лінія дронів та демонструє високі результати у сфері цифровізації державних послуг і процесів.

5 січня президент повідомив про проведення наради з Михайлом Федоровим, під час якої обговорювалися формати змін, які він готується впроваджувати на посаді міністра оборони.

3 січня Зеленський заявив, що запропонував Денису Шмигалю очолити Міністерство енергетики.

Він відзначив роботу Шмигаля на посаді міністра оборони та наголосив, що саме така системність у роботі нині необхідна енергетичній сфері.