Денис Шмигаль стане першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Денисом Шмигалем.

Призначення Дениса Шмигаля

Глава держави подякував Денису Шмигалю за системну роботу в Міністерстві оборони України та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави.

На думку Зеленського, саме така системність необхідна зараз для української енергетики.

Президент вважає, що це важливо, щоб після кожного російського удару українська сторона могла оперативно відновлювати зруйноване, зробити розвиток енергетики був стабільним та достатнім для наших потреб.

Як зазначив Зеленський, він провів консультації з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Президент України розраховує на підтримку парламентарями такого підходу на позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля.

2 січня Володимир Зеленський анонсував зміну керівника Державної прикордонної служби України. За його словами, Сергій Дейнеко долучиться до виконання завдань у системі Міністерства внутрішніх справ.

У той же день стало відомо, що Олег Іващенко стане новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України замість Кирила Буданова – нового керівника Офісу президента.